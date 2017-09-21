Сын Караченцова назвал причину перевода актера реанимацию

«Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения», — подчеркнул он. Он заверил, что Караченцов находится в «стабильном и хорошем» состоянии.

Караченцова госпитализировали 18 сентября. Его супруга Людмила Поргина тогда заявила журналистам, что артист проходит плановую госпитализацию. По ее словам, он отправляется на обследование каждую весну и каждую осень.

В четверг, 21 сентября, СМИ сообщили со ссылкой на справочную службу института Склифосовского, что состояние актера ухудшилось, поэтому его перевели в реанимацию.

Актер уже попадал в нейрохирургию института Склифосовского в феврале этого года после ДТП. Авария с участием Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которой находился актер, произошла вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Toyota столкнулась с грузовиком «ГАЗель» и опрокинулась на бок. Иномаркой управляла Поргина. У Караченцова тогда диагностировали сотрясение мозга.

За 12 лет до этой аварии, в ночь на 28 февраля 2005 года, автомобиль, которым управлял Караченцов, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму. Около месяца он провел в коме.