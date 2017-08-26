Яковлева оправдалась за вранье о Глаголевой



Внезапная смерть Веры Глаголевой буквально взорвала медиа-пространство . Одна за другой стали выходить передачи на телевидении, посвященные покойной актрисе. Гостьей одного из таких ток-шоу была актриса Марина Яковлева, которая поделилась воспоминаниями о Глаголевой.

Впоследствии дочь покойной актрисы Анна Нахапетова очень жестко высказалась в ее адрес. "Не могу читать всю эту ложь и грязь. Я несколько дней пыталась найти телефоны редакций, но тщетно, поэтому пишу сюда. Крик души, если хотите… О какой дружбе Вы можете говорить, если рассказываете о том, как сейчас страдает мамин брат Борис, которого уже семь месяцев нет в живых", — пристыдила Яковлеву Нахапетова на своей страничке в социальной сети Instagram.





Марина лишь сейчас прокомментировала свое решение прийти на передачу. Она объяснила, что ей были нужны деньги, компетентно сообщает Eg.RU . А ведь ни для кого не секрет, что на ток-шоу хорошо платят.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Авг 26 2017 в 3:47 PDT

Яковлева недавно женила сына. Причем актриса не стала скрывать, что свадьба обошлась в приличную сумму. "Может, по чьим-то меркам немного, но по нашим — нормально. И пригласили нас, мам, как гостей. Мы приготовили подарки, поздравили", — рассказывала актриса в недавнем интервью.



Из-за того, что у молодоженов нет своей квартиры, пока они живут у Яковлевой. "Сейчас цены на жилье падают. Можно брать ипотеку. Главное, накопить на первый взнос, а там уж как-то можно выкарабкаться. Чем платить за съемную квартиру, мне кажется, лучше купить ее в кредит", — выразила мысль Яковлева.