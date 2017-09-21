Николая Караченцова перевели в реанимацию

Состояние актера Николая Караченцова, который в понедельник был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ухудшилось, он переведен в отделение хирургической реанимации, сообщили в четверг ТАСС в справочной службе медучреждения.



"Состояние тяжелое, он переведен в хирургическую реанимацию", — сказала собеседница агентства.



Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году после страшной аварии. В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого был Николай Караченцов, попал в аварию.



В результате ДТП актер получил серьезную черепно— мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где ему была сделана трепанация черепа и операция на головном мозге. Как только позволило состояние пострадавшего, его перевезли в Институт Склифосовского.



Караченцов пролежал 26 дней в коме. После этого его перевели в Центр патологии речи и нейрореабилитации. Процесс выздоровления затянулся, лишь в мае 2007 года актер смог подняться на сцену. 1 октября 2009 года Караченцов вновь появился перед публикой на презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска "Я не солгу!".



Однако речь Караченцова не восстановилась, он реагировал на окружающую обстановку вяло, а также продолжил лечение в зарубежных клиниках.



В 2013 году Караченцов сыграл небольшой эпизод в фильме "Белые Росы. Возвращение", в 2014 году в театре "Ленком" прошел его юбилейный вечер "Я здесь!", а также творческий вечер, посвященный выходу двойного компакт-диска "Лучшее и неизданное", приуроченного к 70-летию актера. 12 октября 2016 года Московский фонд мира наградил Николая Караченцова золотым Орденом "Служение искусству".