Рэп-исполнители Гуф и Баста поругались

Рэп-исполнитель Алексей Долматов , известный своим поклонникам под псевдонимом Гуф, обвинил коллегу по рэперскому цеху Василия Вакуленко , он же Баста, в бездействии в тот момент, когда Алексей нуждался в товарищеской помощи. Вопрос стоял буквально о жизни и смерти исполнителя.

По словам Долматова, которые приводит портал The-Flow.ru, Вакуленко не предпринял ничего в тот момент, когда страдавший от наркотической зависимости Гуф нуждался в отправке в реабилитационный центр.

Претензии Долматова заключаются в том, что Вакуленко, активно рассказывающий о том, как помогает страдающим от наркозависимости, ни разу за полгода не позвонил Алексею, который «полгода кололся по пять грамм в день геры». После этого рэпер отказывается считать коллегу своим другом: «Ты не друг мне, ты знакомый».

В ответ на данные претензии Вакуленко выложил у себя в твиттере скриншоты их переписки с Долматовым. Там, в частности, говорится о том, как Василий помогал Алексею ловить наркоторговца. В этой связи все претензии в свой адрес Вакуленко отверг и назвал их «абсолютным враньем».