Горячо! Глюк'оZа в абсолютно прозрачном комбинезоне исполнила соблазнительный танец

Популярная певица Глюк'оZа частенько радует своих поклонников откровенными фотографиями и видеороликами. Может себе позволить: мама двух дочек усердно работает над своим телом, которое в ее 31 отличается от девичьего разве что чуть более соблазнительными изгибами. Супруг не против : недавно бизнесмен Александр Чистяков подтвердил, что вовсе не против, когда Наталья обнажается на публике, более того — мужчина гордится этим.

Сегодня обворожительная Наташа опубликовала новое видео, на котором она запечатлена танцующей соблазнительный танец в прозрачном комбинезоне. Внимание отвлекают стразы и мех, но тем не менее внимательный зритель увидит все, что не может скрыть эта одежда.

Секрет идеального тела прост: любовь к себе и правильный спорт. Глюк'oZa не раз подробно рассказывала о своих правилах.