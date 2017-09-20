Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой



"Помогать надо людям талантливым, а бездарность сама себе дорогу пробьет", — убеждена Алла Пугачева . В разные годы она патронировала Сергея Челобонова, Бориса Моисеева . Но чем старше становилась артистка, тем все более юными были ее фавориты. Dni.Ru выяснили их судьбу.



Среди всех участников "Фабрики звезд-7" особое расположение Пугачевой получил Марк Тишман. Примадонна как-то призналась, что Марк ей очень напоминает ее бывшего мужа Филиппа Киркорова . Дескать, такой же восхищенный и наивный, каким был пятнадцать лет назад Киркоров.



"Мне повезло — на "Фабрике" я спел дуэтом с суперзвездами — с Арбениной, Лещенко, Лепсом и даже с Аллой Пугачевой, — рассказал Тишман Dni.Ru. — А Алла Борисовна, кроме как на свой "Фабрике", не выступала больше ни с кем в этой передаче. Она увидела, как я на первой программе выступал с Кристиной Орбакайте . И потом, как мне позже рассказали, Примадонна пожелала тоже со мной спеть дуэтом".

"Но наше совместное выступление все время откладывалось, — вспоминает Марк. — Я уже начинал немного злиться. А в день, когда меня номинировали на вылет, вдруг приехала Пугачева. У нас была только одна репетиция. Пугачева увидела меня в костюме-"тройке" и заставила переодеться. "Зачем вы его одели как юриста?" — ругала она стилистов программы.



"В итоге я разделся, потом надел свою футболку, бархатный пиджак из масс-маркета, джинсы и белые кроссовки, в которых приехал на "Фабрику". Все очень боялись реакции Примадонны и отправили меня к ней в гримерку. Она посмотрела на меня и сказала: "Ну вот, совсем другое дело!" Я в ответ: "Но это то, в чем я по улицам хожу!" Пугачева показала на свой балахон и царственно заметила: "Не поверишь, я тоже в этом по улице хожу!"



После этого проекта именно Марка из всех "фабрикантов" Примадонна позвала к себе на "Песню года". Потом не без стараний, как говорили, Примадонны, Тишман выступал на фестивале "Русская зима" в Лондоне.



Судьба Тишмана сложилась удачно — он и сегодня выступает, ведет различные мероприятия, работает на телевидинии.



Майк Мироненко



Майк Мироненко — выпускник "Фабрики звезд-5", которой руководила Алла Пугачева, — по окончании телепроекта стал ездить с Примадонной по гастролям. Очень уж ей нравился юноша с невинными голубыми глазами, поэтому и пригласила она начинающего артиста в свою концертную программу. Вместе с ней Майк объехал сорок городов России.



Когда в 2006-м она появилась с ним на "Славянском базаре в Витебске", все шушукались: из какого детского сада будут искать ей спутника на очередной "Базар"? Дело в том, что Пугачева выступала там каждые шесть лет — в 1994-м, 2000-м, 2006-м. И всякий раз приезжала со все более юным фаворитом. Был Киркоров, был Галкин, потом Мироненко. "Эх, сильно молодой, — томно отвечала на вопросы об их возможном романе — Но это время поправит…"



Карьерного взлета у Майка не случилось. Вскоре он пропал из поля зрения. И сегодня, как говорят, далек от шоу-бизнеса.



Показ коллекции дизайнера Сергея Сысоева сезона весна-лето 2015, возможно, остался бы незамеченным, если бы на дефиле не пожаловала сама Пугачева. Музыкальным сопровождением действа послужила ее песня "Птица певчая". Сама же Примадонна восседала в первом ряду. "Я был очень рад, когда увидел Аллу Борисовну среди гостей, — рассказывает Сергей. — Конечно, она была в списке приглашенных, но она из тех персон, в чьем приходе никогда нельзя было уверенным".



В знак признательности Примадонна преподнесла дизайнеру букет желтых тюльпанов. "После показала я подошел к Алле, чтобы высказать свое восхищение. Она сказала, что ей все очень понравилось. Показала ткани, которые она любит — в коллекции было использован дикий шелк ярких цветов — фуксия, зеленое яблоко… И, безусловно, шелк черного цвета, который она предпочитает как в сценических костюмах, так и в жизни. Она похвалила мой личный почерк — использование в коллекциях крупных цветов и лепестков с 3D-эффектом. Она сказала, что это интересная находка и пусть это будет моей фишкой навсегда. "Ты молодец, я тебя благословляю!" — сказала мне Примадонна", — позже рассказывал Сергей.



Сегодня он — один из самых популярных российских дизайнеров, постоянный участник модных недель, владелец большого дома мода.



Алишер





О дизайнере Алишере заговорили после того, как он за сутки сшил для Пугачевой свадебное платье, в котором она выходила замуж за Максима Галкина . В 2012 году Алла Пугачева представила Алишера на "Рождественских встречах". Это благодаря ему артистка примерила и косуху, и обтягивающие кожаные брюки, и упоительные оранжевые носочки. Алишер в свое время уговорил Примадонну надеть наряд в пайетках, убедил отказаться от балахонов и мешковатых платьев, предложив ей совершенно новый образ деловой и романтичной женщины.



Именно в его платье Пугачева веселилась на свадьбе у Никиты Преснякова . "Я всегда ей говорю: "Алла Борисовна, покажите свои красивые ноги, не прячьте их под безразмерными балахонами. Пока есть что показывать, открывайте!" Она не сразу со мной согласилась. Мы много спорили. Но сейчас я вижу, что Алла Борисовна стала относиться к моим советам с доверием", — говорил Алишер в одном из интервью.

Недавно с легкой руки Пугачевой Алишер начал гастролировать, записывать модные треки. Он начинает эстрадную карьеру, а Пугачева с связями и авторитетом наверняка поможет.





26-летнего победителя музыкального телепроекта "Фактор А" Сергея Савина Алла Пугачева впервые вывела в свет на презентации книги Армана Давлетярова "Жизнь московского Чингисхана". "Я пришла не только поздравить друга, но и вывести Савина, ему уже пора, — рассказывала тогда артистка. — Главное в нем — талант" Молодой человек был уверен: то, что Пугачева, покровительства которой жаждут миллионы начинающих исполнителей, обратила внимание именно на него, — не случайность. "Это — судьба", — улыбался Савин.

"После завершения проекта Алла Борисовна не завершила общаться со мной, — хвастался журналистам победитель. — Она стала моим наставником по жизни, взялась за мое "музыкальное" воспитание и образование, предоставила мне все свои ресурсы — студии, аранжировщиков. Например, я записал свои дебютные песни у знаменитого саунд-продюсера Анатолия Лопатина, который работает с самой Аллой Борисовной, Филиппом Киркоровым, Лолитой, Кристиной Орбакайте.



Казалось, звезды земные и небесные к Савину благоволят. Его даже называли одним из претендентов для поездки на "Евровидении" в 2011 году. И артисту "снесло голову" — он стал много времени проводить с девушками, менять как перчатки дорогие машины и участвовать в ночных гонках. Вероятно, именно одна из таких гонок и закончилась трагедией — артист попал в страшную автоаварию.