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Глинников расставил точки над i после скандала с невестой
Звезда сериала "Интерны" и шоу "Холостяк" Илья Глинников и его невеста Екатерина Никулина отреагировали на слухи о кровавой драке. В своем микроблоге актер прояснил ситуацию.
Звезда сериала "Интерны" и шоу "Холостяк" Илья Глинников и его невеста Екатерина Никулина отреагировали на слухи о кровавой драке. В своем микроблоге актер прояснил ситуацию.
Илья расставил точки над i в истории со скандалом с невестой. Он заявил, что у него нет проблем в отношениях с ней. "Друзья, у нас все отлично. Спасибо всем за поздравления", — сообщил актер, ответив на добрые слова поклонников в связи с его днем рождения (Глинникову исполнилось 33 года. — Прим. ред.).
Обратилась к общественности через соцсеть и Екатерина. "Дорогой социум, хватит уже; шоу давно закончилось, и в шоу-бизнесе нам не место. Нет такой цели. Мы обычные люди, и у нас все хорошо. Посылаю вам воздушный поцелуй и добра каждому в душу. Перестаньте вести этот каламбур вокруг нас", — написала Никулина, добавив к посту хештег "мир всем".
Напомним, 17 сентября СМИ написали о госпитализации звезды сериала "Интерны". Агент Ильи Глинникова опровергла эти данные, но позднее в прессе появились подробности кровавой драки, которая якобы произошла в минувшие выходные. Говорилось, что актер серьезно повздорил c невестой. Никулина якобы напала на возлюбленного и разбила ему лицо, после чего артиста госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
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