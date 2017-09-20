Глинников расставил точки над i после скандала с невестой

Звезда сериала "Интерны" и шоу "Холостяк" Илья Глинников и его невеста Екатерина Никулина отреагировали на слухи о кровавой драке. В своем микроблоге актер прояснил ситуацию.

Звезда сериала "Интерны" и шоу "Холостяк" Илья Глинников и его невеста Екатерина Никулина отреагировали на слухи о кровавой драке. В своем микроблоге актер прояснил ситуацию.

Илья расставил точки над i в истории со скандалом с невестой. Он заявил, что у него нет проблем в отношениях с ней. "Друзья, у нас все отлично. Спасибо всем за поздравления", — сообщил актер, ответив на добрые слова поклонников в связи с его днем рождения (Глинникову исполнилось 33 года. — Прим. ред.).

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Сен 20 2017 в 6:25 PDT

Обратилась к общественности через соцсеть и Екатерина. "Дорогой социум, хватит уже; шоу давно закончилось, и в шоу-бизнесе нам не место. Нет такой цели. Мы обычные люди, и у нас все хорошо. Посылаю вам воздушный поцелуй и добра каждому в душу. Перестаньте вести этот каламбур вокруг нас", — написала Никулина, добавив к посту хештег "мир всем".

Публикация от Ekaterina Nikulina (@cat7kate) Сен 20 2017 в 6:26 PDT