Поклонники высмеяли новый образ танцующего миллионера



Итальянский предприниматель Джанлука Вакки , известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой предстал в необычно скромном образе.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Сен 19 2017 в 11:08 PDT

Стоящий на парижской улице Вакки одет в бейсбольную куртку, потертые черные джинсы и серую кепку. При этом его борода полностью седа, в отличие от более ранних фотографий. Поклонники Вакки раскритиковали его новый стиль. В частности, русскоязычные пользователи в комментариях к фотографии написали «на дедушку стал похож», «старичок» В то же время некоторым новый стиль Вакки понравился: «наконец-то нормально оделся», «более-менее прикид».





В начале августа стало известно, что имущество Вакки на сумму 10 миллионов евро арестовано за долги . Речь шла о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе.

Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали танцующим миллионером.