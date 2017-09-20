Бледанс опозорилась из-за фото в Instagram



Эвелина Бледанс сделала операцию по увеличению груди. Актриса сообщила поклонникам, что теперь может без стыда носить мокрые майки. Бледанс опубликовала снимок в бикини в своём аккаунте в Instagram.

«Теперь я буду в настоящей мокрой майке рассекать и сыграю несыгранное. Соблазню всех мужчин окончательно! Я снималась только в купальнике и никогда никому не показывала грудь. А сейчас, я думаю, настал момент. На самом деле, когда-то я говорила, что снимусь обнаженной после 50 лет», — заявила Бледанс.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 20 2017 в 1:58 PDT





Однако поклонники обратили внимание на сильное ретуширование снимка в фотошопе, из-за чего пупок звезды просто исчез. Впрочем, большинство пользователей в комментариях подчеркнули идеальную фигуру 48-летней актрисы.