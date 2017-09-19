"Русская Кардашьян" показала пикантное фото

Анастасия Квитко , известная широкой публике, как «русская Ким Кардашьян », опубликовала пикантный снимок. На фото девушка сидит в коротком топе с огромным декольте. Фотографию модель опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

Публикация от Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) Сен 18 2017 в 7:50 PDT





«Русской Ким Кардашьян» 22-летнюю девушку из Калининграда прозвали за необычную форму ягодиц. Модель проживает в США. На аккаунт Квитко в Instagram подписаны 6,7 миллиона человек. На момент написания новости снимок собрал более 102 тысяч лайков и более тысячи комментариев.