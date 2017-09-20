Загадочная гибель актрисы Шаховой озадачила россиян

В Сети разгорелся жаркий спор по поводу смерти актрисы екатеринбургского театра "Волхонка" Елены Шаховой . Пользователи никак не могут осмыслить цепочку противоречивых фактов, связанных с гибелью женщины.

Многие комментаторы недоумевают по поводу того, что тело пропавшей три года назад актрисы было найдено в лесу, однако признаков насильственной смерти на нем не было обнаружено.

"Ага.сама добровольно отправилась в мир иной. Сейчас не обязательно кого-то бить.оставляя синяки и ушибы.вон.двое держат.а третий полиэтиленовый мешок на голову и будет достаточно. Или примерно такой сценарий", "И можно ли спустя три года установить, была ли смерть ненасильственной, если ее, к примеру, задушили", "Что творится, непонятно: нашли в лесу актрису — ненасильственный характер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — рассуждают пользователи.

Также для многих комментаторов осталось загадкой и то, как долго мертвая женщина пролежала в лесу. "Она три года пролежала или нет? "За три года в лесу одни кости останутся", "Ну да, тело три года в лесу пролежало, и так хорошо сохранилось, что даже видно, что на нем нет синяков и ссадин, это как?" — недоумевают пользователи.

Многие пользователи высказали мнение, что Шахова стала жертвой квартирных мошенников. "Увы, если замешана недвижимость, то всем понятно", — написал один из них. Некоторые комментаторы предположили, что одинокая актриса могла стать жертвой некого альфонса, о котором ранее в интервью упомянул ее друг. "Есть у нас всем известный альфонс, который любит к одиноким женщинам в доверие входить. И дружка его с квартирками как раз года три назад повязали", — подчеркнул один из пользователей.

Ранее стало известно, что в лесу под Красноуральском обнаружили тело ведущей актрисы театра "Волхонка" Елены Шаховой, пропавшей без вести три года назад. Родственники и коллеги женщины опознали ее по фотографии. Как рассказал друг актрисы Алексей, незадолго до исчезновения она поменяла однокомнатную квартиру на комнату и взяла довольно крупный кредит.