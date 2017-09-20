Анфиса Чехова впервые прокомментировала слухи о разводе



Уже больше трех месяцев в Сети ходят слухи о том, что Анфиса Чехова рассталась со своим мужем Гурамом Баблишвили . С начала лета она не выкладывает совместных фотографий с супругом, а также летала на отдых в Италию вместе с сыном и другом. Тогда телеведущая отметила, что с мужчиной ее связывают только дружеские отношения, а супруг находится в Москве.

Позже Гурам улетел вместе с Соликом в Грузию. В итоге Анфиса и ее муж провели в разлуке все лето. Отметим, что пара упорно не комментировала слухи о своем расставании. Чехова и Баблишвили начали встречаться в 2009 году, а в 2012-м у них родился сын Соломон. Только в 2015 году пара решила официально пожениться.



Накануне Анфиса все же решила ответить на самый часто задаваемый вопрос поклонников и объяснила, почему в ее микроблоге нет снимков с любимым мужчиной. Несколько месяцев Гурам провел вместе с сыном в Грузии.



"Муж с ребёнком у родственников в Грузии. Но скоро вернутся. По Солику я дико скучаю, но ему хорошо на свежем горном воздухе в грузинской деревне, где каждый день куча мальчиковых развлечений и органической еды. Я, очень люблю комфорт, и деревенская жизнь мне даётся с трудом. Но Солик от неё в восторге!" — рассказала Чехова, положив конец слухам о разводе.



Напомним, что некоторое время назад в микроблоге телеведущей все же появилась фотография с Гурамом, под которой Анфиса трогательно поздравила супруга с днем рождения.