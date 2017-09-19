Анастасия Волочкова напугала поклонников искалеченными ногами



41-летняя Анастасия Волочкова большую часть своей жизни отдала балету и до сих пор занимается по несколько часов каждый день. Также балерина гастролирует по стране и дает благотворительные концерты.

На днях Волочкова решила в очередной раз доказать пользователям, что она добилась успехам своим упорным трудом. Анастасия продемонстрировала в микроблоге свои деформированные от ежедневных занятий ноги.



«Как важно в жизни уметь работать и отдыхать, жить в свое удовольствие! Заниматься любимым делом и исполнять его профессионально! Судачить, конечно, легче… Но мозоли натруженных ножек заведомо прекраснее мозолей на языках злопыхателей… Берегите свои души и сердца от злобы и ненависти. А мне утром в путь! А кто из вас примерял в жизни пуанты?» — написала в своем микроблоге Анастасия.



Поклонники были шокированы увиденным. «Такие мозоли на женской лодыжке — это слишком высокая плата за успех в балете», написала одна из поклонниц.





Напомним, что недавно балерина вновь оказалась в центре скандала. Она ответила на выпад Даны Борисовой . Телеведущая намекнула. что собирается помочь Волочковой победить алкогольную зависимость. «Мало ли что может придумать больной человек. И почему мне нужно оправдываться? Я считаю, что в новую жизнь нужно входить с позитивом, а не с грязными помыслами, используя чужие имена во имя своей рекламы. Так, как это делает Дана сейчас», — заявила Волочкова.