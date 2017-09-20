Дочь Бодрова дала первое интервью после смерти отца

После смерти актера его жена Светлана больше не вышла замуж и одна воспитала двоих детей.

Светлана Бодрова не участвует в публичных мероприятиях и оберегает свое личное пространство. Много лет женщина была сотрудницей программы «Жди меня», а сейчас работает в телекомпании ВИД.

15-летний сын Александр учится в школе, а дочь Ольга в прошлом году поступила в ГИТИС в мастерскую Леонида Хейфеца

Однокурсник Ольги Валентин Садики рассказал журналистам о ее необычном поступлении. По его словам, Ольга пришла на экзамен, «такая вся правильная, ангелочек», и начала что-то читать. «И вдруг Хейфец сказал ей одно слово: проститутка! Оля сразу поменялась изнутри, показала темперамент», — сообщил будущий кинематографист. По мнению Садики, режиссер этой репликой выбил ее из колеи и раскрыл потенциал.

Сам Леонид Хейфец рассказал «Комсомолке», что сейчас не может выделять Ольгу, но после того как она закончит вуз «скажет, какая она актриса». По словам режиссера, Ольга никогда не говорит об отце, а сам он не спрашивает об этом.

Как рассказала Антонина Саврасова , бывший директор Никиты Джигурды и друг семьи Бодровых, Ольга часто пересматривает фильмы отца. "Моя знакомая работает в ГИТИСе и рассказывает, что Оля очень старается — ей хотелось бы, чтобы отец гордился ею", — сообщила Саврасова.

Также она добавила, что от отца у Ольги остались подарки. Во время учебы Сергей Бодров ездил на раскопки и привозил оттуда старинные монеты — теперь они хранятся в доме. Одна из монет стала амулетом Ольги. «Охраняет ее и семью от несчастий», — поделилась Саврасова.

Оля говорила, что помнит папу, как он брал ее на руки, кормил ягодами, пускал мыльные пузыри.

На поздравления журналистов с первой ролью в кино Ольга заявила, что пока писать про нее нечего: «Сейчас я ничем не заслужила такого внимания»

А на заявление о неизбежности вопросов об отце, рассказала, что никуда «не собирается деваться» от этого, также как и менять фамилию.

Сергей Бодров-младший погиб 20 сентября 2002 года во время съемок фильма «Связной» после схода ледника в горах Северной Осетии. Тело актера до сих пор не найдено.