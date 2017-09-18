Андреева ответила на обвинения в "поехавшей крыше"
Что это за тайные знаки?Что налито у кота в бокале?🍷🍷🍷Он пьёт красное?Креплёное?Сухое?🍾🍾🍾Уже TOO LATE об этом думать…😂😂😂 Будем писать письмо в фирму Сен Лоран, чтоб они новые вышивки на жакете сделали— Ещё не вечер…, Все ОК…, Я люблю тебя жизнь…, Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь…, Не вешать нос, гардемарины…,1 канал-forever…А мы всем советуем пить воду, а не красненькое, 🍷🍷🍷как кот. ШОБЫ не мерещилось. Ну и для здоровья полезнее. ☝️☝️☝️И все заинтересованные лица 😜😜😜пусть вслух читают книгу моего любимого шамана Дона Мигеля Руиса "Четыре соглашения", особенно главу, где сей Уважаемый знаток тайного объясняет почему построение предположений 😳😳😳приводит к провалу. 😂😂😂😜😜😜👍👍👍Всем, кто обсуждает надпись TOO LATE на жакете, который сшил Сен Лоран-посвящается😜😜😜 #ялюблюсвоюработу #я #кот #вино #cat #me #wine #выстройпредположениезаблудисьвтрёхсоснахивыдавайжелаемоезадействительное #котнепейкозлёночкомстанешьатвоейкошкекозелненужен #истинаневсегдаввине #фантазиянатему #снамиопасноноинтересно
Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)