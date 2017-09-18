Телеведущая Екатерина Андреева пояснила, что ее пост в Instagram, посвященный принту на футболке, был «юморным ответом» тем, кто «ищет тайный смысл».

«Крыша поехала, и тут Вы совершенно правы, у тех, кто на просторах Инсты ищет тайный смысл в дизайнерской надписи на моем жакете. <…> Или Вы не в теме?А ЧОТАДА впрягаетесь?И учтите-я умные люблю комменты, а не глуповатенький детский лепет из садика о крыше. Вы уж пишите-пишите интересно», — ответила Андреева одному из пользователей в комментариях к этому же посту (орфография и пунктуация автора сохранены).

Андреева появилась в эфире в Единый день выборов (10 сентября) в жакете с надписью «too late» (с англ. «слишком поздно»). Заметившие это интернет-пользователи начали размышлять над «посылом», который ведущая могла вложить в этот образ.

Двадцатого сентября Андреева опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена с поднятым вверх пальцем и в футболке с принтом в виде кота с бокалом вина. «Что это за тайные знаки? Что налито у кота в бокале? Он пьёт красное? Креплёное? Сухое? Уже TOO LATE об этом думать… Будем писать письмо в фирму Сен-Лоран, чтоб они новые вышивки на жакете сделали: „Ещё не вечер“, „Всё ОК“, „Я люблю тебя, жизнь“, „Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь“, — отметила он в подписи к фотографии.