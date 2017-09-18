Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Андреева ответила на обвинения в "поехавшей крыше"

Телеведущая Екатерина Андреева пояснила, что ее пост в Instagram, посвященный принту на футболке, был «юморным ответом» тем, кто «ищет тайный смысл».
«Крыша поехала, и тут Вы совершенно правы, у тех, кто на просторах Инсты ищет тайный смысл в дизайнерской надписи на моем жакете. <…> Или Вы не в теме?А ЧОТАДА впрягаетесь?И учтите-я умные люблю комменты, а не глуповатенький детский лепет из садика о крыше. Вы уж пишите-пишите интересно», — ответила Андреева одному из пользователей в комментариях к этому же посту (орфография и пунктуация автора сохранены).

Что это за тайные знаки?Что налито у кота в бокале?🍷🍷🍷Он пьёт красное?Креплёное?Сухое?🍾🍾🍾Уже TOO LATE об этом думать…😂😂😂 Будем писать письмо в фирму Сен Лоран, чтоб они новые вышивки на жакете сделали— Ещё не вечер…, Все ОК…, Я люблю тебя жизнь…, Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь…, Не вешать нос, гардемарины…,1 канал-forever…А мы всем советуем пить воду, а не красненькое, 🍷🍷🍷как кот. ШОБЫ не мерещилось. Ну и для здоровья полезнее. ☝️☝️☝️И все заинтересованные лица 😜😜😜пусть вслух читают книгу моего любимого шамана Дона Мигеля Руиса "Четыре соглашения", особенно главу, где сей Уважаемый знаток тайного объясняет почему построение предположений 😳😳😳приводит к провалу. 😂😂😂😜😜😜👍👍👍Всем, кто обсуждает надпись TOO LATE на жакете, который сшил Сен Лоран-посвящается😜😜😜 #ялюблюсвоюработу #я #кот #вино #cat #me #wine #выстройпредположениезаблудисьвтрёхсоснахивыдавайжелаемоезадействительное #котнепейкозлёночкомстанешьатвоейкошкекозелненужен #истинаневсегдаввине #фантазиянатему #снамиопасноноинтересно

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Андреева появилась в эфире в Единый день выборов (10 сентября) в жакете с надписью «too late» (с англ. «слишком поздно»). Заметившие это интернет-пользователи начали размышлять над «посылом», который ведущая могла вложить в этот образ.
Двадцатого сентября Андреева опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена с поднятым вверх пальцем и в футболке с принтом в виде кота с бокалом вина. «Что это за тайные знаки? Что налито у кота в бокале? Он пьёт красное? Креплёное? Сухое? Уже TOO LATE об этом думать… Будем писать письмо в фирму Сен-Лоран, чтоб они новые вышивки на жакете сделали: „Ещё не вечер“, „Всё ОК“, „Я люблю тебя, жизнь“, „Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь“, — отметила он в подписи к фотографии.
Журналист Олег Кашин предположил, что ведущая пытается троллить читателей, но «упарывается». В то же время многим интернет-пользователям понравилась шутка Андреевой и они призвали ее не обращать внимания на критику.
Шоу-бизнес Видео Главное
Олег Кашин Екатерина Андреева
Оставить комментарий

Последние новости