Кардашьян показала непристойное фото

Ким Кардашьян показала фанатам снимок, на котором видно грудь звезды. Актриса замазала в фоторедакторе соски. Фото опубликовано в аккаунте звезды в Instagram.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Сен 20 2017 в 11:02 PDT





«Моя тетя Шелли позвонила и закричала, увидев этот рисунок. Итак, @ shellibird1 я замазала его ради вас!», — подписала фото Кардашьян.



На момент написания новости фотография получала более миллиона лайков, под снимком пользователи оставили более 13 тысяч комментариев. Ким Кардашьян — 36-летняя американская актриса, певица, фотомодель. Замужем за известным рэпером Канье Уэстом. Пара воспитывает двоих детей: четырёхлетнюю дочь Норт и сына Сейнта. Летом 2017 года супруги решили завести третьего ребёнка и прибегли к услугам суррогатного материнства.