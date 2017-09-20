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Кардашьян показала непристойное фото
Ким Кардашьян показала фанатам снимок, на котором видно грудь звезды. Актриса замазала в фоторедакторе соски. Фото опубликовано в аккаунте звезды в Instagram.
«Моя тетя Шелли позвонила и закричала, увидев этот рисунок. Итак, @ shellibird1 я замазала его ради вас!», — подписала фото Кардашьян.
На момент написания новости фотография получала более миллиона лайков, под снимком пользователи оставили более 13 тысяч комментариев. Ким Кардашьян — 36-летняя американская актриса, певица, фотомодель. Замужем за известным рэпером Канье Уэстом. Пара воспитывает двоих детей: четырёхлетнюю дочь Норт и сына Сейнта. Летом 2017 года супруги решили завести третьего ребёнка и прибегли к услугам суррогатного материнства.
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