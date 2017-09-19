Дочь Глаголевой выступила с заявлением



Снимком, где они запечатлены вместе, младшая дочь актрисы Анастасия Шубская поделилась в своем инстаграме.

"Спасибо вам, что вы есть у меня.. мои старшие сестры наша духовная связь необъяснима.. люблю вас и ценю каждое мгновенье, когда мы вместе", — поблагодарила Анастасия сестер.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Сен 19 2017 в 10:44 PDT



