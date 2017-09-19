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Дочь Глаголевой выступила с заявлением
Спустя месяц после смерти Веры Глаголевой ее дочери собрались вместе, передает сайт kp.ru.
Снимком, где они запечатлены вместе, младшая дочь актрисы Анастасия Шубская поделилась в своем инстаграме.
"Спасибо вам, что вы есть у меня.. мои старшие сестры наша духовная связь необъяснима.. люблю вас и ценю каждое мгновенье, когда мы вместе", — поблагодарила Анастасия сестер.
"Самое большое счастье, что мы есть друг у друга! Только вместе мы сила!" — добавила на своей странице в соцсети Анна Нахапетова.
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