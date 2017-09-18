В сети обеспокоились психикой Екатерины Андреевой после поста о вине

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева опубликовала в Instagram обращение к людям, увидевшим в надписи too late на пиджаке от Saint Laurent, в котором она выходила в эфир, тайное послание. Длинный и сумбурный пост Андреевой заставил некоторых пользователей сомневаться в стабильности психического состояния телеведущей.

Андреева разместила фотографию в джемпере, на которой изображен кот, опирающийся на бокал с красной жидкостью. Ведущая посмеялась над тем, какой знак может подавать нынешнее изображение на ее одежде.



«Что это за тайные знаки? Что налито у кота в бокале? Он пьет красное? Крепленое? Сухое? Уже TOO LATE об этом думать, — написала Екатерина. — Будем писать письмо в фирму Сен Лоран, чтоб они новые вышивки на жакете сделали».



Далее телеведущая рассыпалась цитатами и выражениями, отсутствие логических связей между которыми сбило с толку некоторых ее подписчиков. «Еще не вечер…, Все ОК…, Я люблю тебя жизнь…, Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь…, Не вешать нос, гардемарины…, 1 канал — forever… А мы всем советуем пить воду, а не красненькое, как кот. ШОБЫ не мерещилось» (орфография и пунктуации сохранены).





В завершение Андреева посоветовала всем, кто разглядел в надписи too late тайный месседж, прочесть книгу ее «любимого шамана» Мигеля Руиса «Четыре соглашения», а особенно одну главу, где «уважаемый знаток» объясняет, «почему построение предположений приводит к провалу».

Подписчики Екатерины всерьез начали строить предположения о том, что за жидкость бокале, изображенном на ее джемпере. «Котик может пить ягодный морс. А из бокала для антуража», — высказался один из них. «Где Вы видите, что кот пьет? Коты любопытные и везде лезут. Может быть хозяин отошел, а кот залез», — возразил другой. «Прихлебывают котейки прямо из наших сердец, — резюмировал еще один пользователь фотоплатформы. — Предлагаю следующую картинку — котик, жонглирующий красно-розово-оранжевыми сердечками».



Однако не всем пришелся по душе юмор Андреевой. «Да у нее мысль на мысли перескакивают быстрее, чем давление у моего деда», — отмечает микроблогер «Метеор. Дождь-Андрюха‏».

