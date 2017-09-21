Екатерина Андреева ответила на обвинения в странном поведении

Екатерина Андреева ответила на критику в социальных сетях, передает «Дни.ру».

"Крыша поехала, и тут Вы совершенно правы, у тех, кто на просторах Инсты ищет тайный смысл в дизайнерской надписи на моем жакете. И этот пост — юморной ответ этим наблюдателям.

Или Вы не в теме? А ЧОТАДА впрягаетесь? И учтите — я умные люблю комменты, а не глуповатенький детский лепет из садика о крыше. Если Вы уж пишите — пишите интересно. " — ответила Андреева на критику в свой адрес.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Андреева опубликовала обращение к увидевшим в надписи too late на ее пиджаке, в котором она выходила в эфир, тайное послание. Длинный и сумбурный пост Андреевой поселял сомнения среди некоторых пользователей соцсети.