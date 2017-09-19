Объявившему о болезни Домогарову стало хуже



Александр Домогаров заболел. Поклонники немедленно откликнулись, пожелав прославленному артисту скорейшего выздоровления, однако сам Домогаров заявил, что ему стало хуже.

О болезни Александра Домогарова стало известно благодаря социальной сети Facebook. На своей официальной страничке актер рассказал о проблемах со здоровьем. "Заболел… (((не могу понять кашель дикий, вся грудь болит.., очень, очень некстати, очень ((" — пожаловался Домогаров. При этом актер рассказал, что наследник даже не поинтересовался его самочувствием. "А мне мой сын и не написал., и не позвонил.., ОЧЕНЬ ЖАЛЬ (видимо так и нужно", — с грустью констатировал Александр.





Подписчики немедленно отреагировали на сообщение актера. Фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления. Не остались в стороне и коллеги. Так, Домогарову написал актер Эммануил Виторган . "Саша, выздоравливай, пож!" — коротко обратился к артисту тот. А актриса Ольга Кабо оказалась словоохотливее. "Сашка! Держись! Ты сильный и здоровый! Любимый и прекрасный! Выздоравливай)))" — написала артистка.

Домогаров поблагодарил откликнувшихся поклонников и коллег. "СПАСИБО ДРУЗЬЯ МОИ! СПАСИБО! Вашими способами и хорошими словами точно скоро поднимусь! Спасибо, что так сопереживаете!" — обратился к всем неравнодушным Александр.

