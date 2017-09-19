Автор памятника Калашникову ответил на критику Макаревича

«Никакой танцор или певец не будет слышать мнение скульптора, как он станцевал или спел. <…> Даже мы, профессионалы, себя скромно ведем и не абсолютизируем все как истину в последней инстанции. Может, у него другие вкусы», — отметил Щербаков. По его словам, «многим памятник нравится».

Он отметил, что из оружия Калашникова были убиты «миллионы» человек, но войну с фашистами автомат Калашникова не застал. «Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?» — поинтересовался Макаревич.

Щербаков в ответ заявил, что Калашников создавал оружие для защиты страны от ее врагов.