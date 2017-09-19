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Автор памятника Калашникову ответил на критику Макаревича
Автор памятника оружейнику Михаилу Калашникову Салават Щербаков попросил музыканта Андрея Макаревича, раскритиковавшего монумент, «не лезть» в его профессию. Об этом сообщает Russia Today.
«Никакой танцор или певец не будет слышать мнение скульптора, как он станцевал или спел. <…> Даже мы, профессионалы, себя скромно ведем и не абсолютизируем все как истину в последней инстанции. Может, у него другие вкусы», — отметил Щербаков. По его словам, «многим памятник нравится».
Ранее на своей странице в Facebook Макаревич назвал новую скульптуру «бездарной и уродливой». «Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет. Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» — возмутился музыкант.
Он отметил, что из оружия Калашникова были убиты «миллионы» человек, но войну с фашистами автомат Калашникова не застал. «Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?» — поинтересовался Макаревич.
Щербаков в ответ заявил, что Калашников создавал оружие для защиты страны от ее врагов.
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