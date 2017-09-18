Сергея Лазарева заподозрили в отношениях с Лорак

Ани Лорак находится в Сардинии, где компанию ей составил Сергей Лазарев . В последнее время в сети часто стали появляться совместные фотографии звезд. Конечно же, фанаты сразу заподозрили неладное.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Сен 18 2017 в 2:43 PDT

Многие начали писать о том, что между артистами бурный роман, и что скоро Лорак бросит своего мужа ради Сергея.



Сложно поспорить с тем, что между артистами на сцене очень хорошие отношения, смотрятся они очень гармонично и, похоже, наслаждаются обществом друг друга.



Но данная информация так и остается неподтвержденной. Поэтому, на данный момент, это всего лишь слухи.