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Сергея Лазарева заподозрили в отношениях с Лорак
Фото: скриншот видео
Ани Лорак находится в Сардинии, где компанию ей составил Сергей Лазарев. В последнее время в сети часто стали появляться совместные фотографии звезд. Конечно же, фанаты сразу заподозрили неладное.
Многие начали писать о том, что между артистами бурный роман, и что скоро Лорак бросит своего мужа ради Сергея.
Сложно поспорить с тем, что между артистами на сцене очень хорошие отношения, смотрятся они очень гармонично и, похоже, наслаждаются обществом друг друга.
Но данная информация так и остается неподтвержденной. Поэтому, на данный момент, это всего лишь слухи.
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