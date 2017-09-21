Пригожина возмутила выходка Бузовой

Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал журналу Woman's Day поступок ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой.

Ранее Бузова в появившемся в интернете видео эротично поглаживала и облизывала флейту, чем смутила коллег по шоу и зрителей в студии. Журналисты предположили, что видео является отрывком выпуска «Дома-2», который вскоре выйдет в эфир.

Пригожин задался вопросом, какие задачи и цели ставила перед собой ведущая, облизывая флейту. По его мнению, все дело в эпатаже. «Больше она ничего не умеет», — заявил Пригожин.

Он рассказал о подмене понятий, если на одну сцену с Бузовой выходят маститые звезды. Таким образом они, по его мнению, «признают ее как фигуру». «Мир сошел с ума, но людям нравится то, что она делает», — сказал он.

«Ее эпатаж работает. Она — новость номер один в интернете. Браво!» — отметил продюсер.

Завершил комментарий Пригожин словами: «Эх, если бы я ей эту флейту в рот засунул, тоже сейчас был бы на хайпе».