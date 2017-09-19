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Александр Носик снова свободный мужчина
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Александр Носик уже в марте этого года начал встречаться с блондинкой Настей Крайновой, солисткой группы «Тутси». В то время актер был еще не разведен со своей женой Ольгой. Заявление о разводе супруги подали только в середине лета. И вот недавно их брак был официально расторгнут.
Поскольку у пары не было общих детей, процедура развода не затянулась. Поклонники артиста очень рассчитывали, что после этого Александр сделает предложение Крайновой, но они обманулись. Носик предпочел расстаться и с Настей. Причин такого решения артист не объяснил. На своей страничке в соцсети он сообщил поклонникам, что ушел с головой в работу. Впереди у него гастроли и новые проекты. О сердечных переживаниях артист молчит. Но фанаты верят, что в скором времени Александр расскажет им о переменах в своей личной жизни.
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