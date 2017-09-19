Александр Носик снова свободный мужчина

Поскольку у пары не было общих детей, процедура развода не затянулась. Поклонники артиста очень рассчитывали, что после этого Александр сделает предложение Крайновой, но они обманулись. Носик предпочел расстаться и с Настей. Причин такого решения артист не объяснил. На своей страничке в соцсети он сообщил поклонникам, что ушел с головой в работу. Впереди у него гастроли и новые проекты. О сердечных переживаниях артист молчит. Но фанаты верят, что в скором времени Александр расскажет им о переменах в своей личной жизни.