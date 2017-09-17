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"Русская Кардашьян" показала "горячее" фото из спортзала
Анастасия Квитко, известная широкой публике, как «русская Ким Кардашьян», опубликовала снимок из спортзала. Девушка в обтягивающей спортивной одежде сняла селфи в зеркале. Фотографию модель опубликовала в своём аккаунте в Instagram.
«Русской Ким Кардашьян» 22-летнюю девушку из Калининграда прозвали за необычную форму ягодиц. Модель проживает в США. На аккаунт Квитко в Instagram подписаны 6,7 миллиона человек. На момент написания новости снимок собрал более 110 тысяч лайков и более тысячи комментариев.
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