«Русская Кардашьян» показала «горячее» фото из спортзала

Анастасия Квитко , известная широкой публике, как «русская Ким Кардашьян », опубликовала снимок из спортзала. Девушка в обтягивающей спортивной одежде сняла селфи в зеркале. Фотографию модель опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

Публикация от Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) Сен 17 2017 в 11:13 PDT





«Русской Ким Кардашьян» 22-летнюю девушку из Калининграда прозвали за необычную форму ягодиц. Модель проживает в США. На аккаунт Квитко в Instagram подписаны 6,7 миллиона человек. На момент написания новости снимок собрал более 110 тысяч лайков и более тысячи комментариев.