Губин рассказал Кудрявцевой о своих изменах

В распоряжении Dni.Ru оказались уникальные кадры со съемок программы "Секрет на миллион" на НТВ , героем которой стал кумир миллионов, ушедший со сцены на пике своей популярности — Андрей Губин . Артист не побоится признаться во всех своих изменах и услышит все претензии от своих бывших.

Певец редко дает интервью и почти никогда не рассказывает о своей личной жизни, но на этот раз звезда 90-х сделает исключение и встретится лицом к лицу со своими бывшими любимыми женщинами, которых не видел долгие годы. Губин поделится с ведущей Лерой Кудрявцевой , почему он болезненно и со скандалом расставался со своими возлюбленными.

Также певец решил расставить все точки над "i" и сдать тест на отцовство, ведь не так давно у него объявился 21-летний внебрачный сын по имени Максим, который уверяет, что Губин — его родной отец. Андрей признался, что молодой человек действительно на него похож. "У меня были романы с фанатками. Сложно не открыть дверь в гостинице, если к тебе девушка туда скребется", — признался он. "Что он требует у звезды: фамилию, деньги или квартиру в Москве?.. Что покажет текст ДНК?", — говорит голос за кадром в видео-анонсе передачи, которая выйдет в эфир 23 сентября в 17.00.

Публикация от Макси (@maxi.xl) Мар 21 2017 в 11:11 PDT

Кроме того, в эфире певец впервые приоткроет тайну своего рождения и расскажет о своем отце. Также Губин познакомит всех со своей сестрой и племянником и объяснит, почему сейчас перестал с ними общаться.

Кумир 90-х признается Лере Кудрявцевой, по какой причине на самом деле он забросил певческую карьеру и какие деньги заставили его уйти со сцены. В программе артист раскроет тайну — сколько миллионов рублей ему предлагают ради одного сольного концерта, передает пресс-служба телекомпании НТВ.