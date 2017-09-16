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"Русская Кардашьян" показала соблазнительное фото
Анастасия Квитко, известная широкой публике, как «русская Ким Кардашьян», опубликовала снимок с показа мод в Нью-Йорке. На фото девушка в соблазнительном купальнике дефилирует по подиуму. Фотографию модель опубликовала в своём аккаунте в Instagram. На момент написания новости снимок собрал более 109 тысяч лайков и более 700 комментариев.
«Русской Ким Кардашьян» 22-летнюю девушку из Калининграда прозвали за необычную форму ягодиц. Модель проживает в США. На аккаунт Квитко в Instagram подписаны 6,7 миллиона человек.
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