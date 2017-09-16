«Русская Кардашьян» показала соблазнительное фото

Анастасия Квитко , известная широкой публике, как «русская Ким Кардашьян », опубликовала снимок с показа мод в Нью-Йорке. На фото девушка в соблазнительном купальнике дефилирует по подиуму. Фотографию модель опубликовала в своём аккаунте в Instagram. На момент написания новости снимок собрал более 109 тысяч лайков и более 700 комментариев.

Публикация от Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) Сен 15 2017 в 7:24 PDT

«Русской Ким Кардашьян» 22-летнюю девушку из Калининграда прозвали за необычную форму ягодиц. Модель проживает в США. На аккаунт Квитко в Instagram подписаны 6,7 миллиона человек.