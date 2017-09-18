Макаревич: наша власть исключительно аморальна и цинична

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объяснил, почему перестал принимать участие в общественно-политических дискуссиях последнего времени.

Свои взгляды артист объяснил стихами. «Одни и так все это знают, другие не желают знать», — процитировал он одно из собственных произведений. Макаревич пояснил, что расколу в обществе положил начало украинский конфликт, когда и были «выпущены бесы», пишет «Новая газета».



«У меня нет рецепта, что делать с ситуацией, которая сложилась в стране. По возможности не психовать, от истерики уж точно никому лучше не будет. […] С одними бессмысленно разговаривать на эту тему, потому что они считают так же, как ты. С другими бесполезно: они считают иначе и ничего не слушают. Возможность диалога между нами упущена», — заявил Макаревич.



По его мнению, процессы, запущенные украинским конфликтом вряд ли будут преодолены, так как «все идет от власти».



«Все идет от власти, к сожалению. Она у нас исключительно аморальна и цинична. Часть наших граждан, очень большую, такое положение дел устраивает. Они копируют модель поведения, которую предлагает власть. Оказалось, что наших людей крайне легко развести на ненависть. Вот ее не было, и вот она есть. Мне не хочется думать, что ситуация неуправляемая, что всевластье президента — иллюзия. Если это так, то кто же будет собирать пауков в банку? Тогда вообще плохи наши дела», — сообщил Макаревич.

