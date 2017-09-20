У Кейт Миддлтон диагностировали смертельное осложнение из-за третьей беременности

Как сообщило издание «Дни.ру» со ссылкой на Daily Mail, герцогине диагностировали hyperemesis gravidarum (рвота беременных) в очень тяжелой форме. Несмотря на то, что многих женщим мучает токсикоз во время беременности, у Миддлтон этот процесс может происходить до 25 раз в стуки, из-за чего она не может ни есть, ни пить.



Авторы издания уверяют, что жена наследника британского престола может потерять вес до критического, кроме того у нее наблюдается обезвоживание, что ухудшает положение.



Сейчас вес герцогини катастрофически снижается, что влечет изменение состава крови и нарушение метаболизма. Происходит интоксикация организма. Это может привести к смерти матери или ребенка, подчеркнуло издание.



Лечить это практически невозможно, чтобы он пережила третью беременность, ее госпитализируют и будут кормить Кейт Миддлтон, непрерывно наблюдая за ее состоянием.