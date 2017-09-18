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Алла Пугачева ослепла из-за осложнения гриппа
Певица притворилась зрячей во избежание пересудов. Но ее, к счастью, смогли спасти.
Цветущая, стройная Алла Пугачева в свои 68 даст, кажется, фору иной молодой певице. Но артистка призналась, что несколько лет назад едва не стала инвалидом — артистка лишилась зрения. "У меня были осложнения после гриппа сильнейшего и я ослепла, — вспоминает Примадонна. — Врачи говорили, что это пройдет, что это такая реакция. Я встретилась с Ирэн Федоровой и пожаловалась, что ничего не вижу. А та мне: "Срочно, срочно поехали!"
"Приехали в институт (ныне Медицинский центр имени Святослава Федорова — Прим. ред.), — продолжает Пугачева. — Но как было избежать разговоров и пересудов — популярность-то была бешеная! И я шла, как будто вижу. Просто Ирэн мне говорила заранее: "Невысокая ступенька, сейчас налево пойдем, улыбайся!" Таким образом мы изображали, что я такая зрячая вся. Слава богу, мы вовремя спохватились и, благодаря Славе (Святослав Федоров — Прим. ред.), с трудом, конечно, но зрение мне вернули. Я ему очень благодарная за это".
Алла Пугачева дружила со знаменитым хирургом много лет. Поэтому поделилась она воспоминаниями и о том, каким Федоров был вне работы.
"Рано утром звонок в дверь. Приходит Федоров — весь в охотничьей амуниции. И говорит "Я настрелял фазанов, поэтому чтобы завтра они были вкусно приготовлены — мы с Ирой (супруга — Прим. ред.) придем. И вот мы с этими фазанами… Мать честная! Но получилось вкусно!", — рассказала певица в документальном фильме Анны Капустиной "Святослав Федоров. Видеть свет" на канале "Культура".
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