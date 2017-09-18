Пригожин возглавил телеканал

Известный продюсер Иосиф Пригожин стал генеральным директором компании «Авто телевидение», которая владеет телеканалом «Авто плюс». Об этом стало известно порталу Life.

Потенциальную прибыльность нового проекта продюсера изданию прокомментировал медиаэксперт Антон Коробков-Землянский. По его словам, это нишевый канал, чья прибыль обычно меньше, чем прибыль общественно-политического, — 10–20%, а примерная стоимость такого канала может составлять 5-10 миллионов долларов.

Пригожин отказался комментировать изданию свое назначение. В редакции канала заявили, что «ни разу в жизни его не видели».