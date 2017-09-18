Беляев откровенно рассказал о болезни

По словам синоптика, он прошел курс химиотерапии в Исследовательском центре онкологии имени Блохина и готовится к операции.

«Наука идет вперед: если 20 лет назад рак был приговором, то сегодня из любой ситуации можно найти выход», — не теряет оптимизм Беляев.