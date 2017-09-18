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Беляев откровенно рассказал о болезни
Фото: Скриншот НТВ
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев поделился подробностям о своей болезни в интервью Андрею Малахову, опубликованном в журнале Starhit.
Ранее стало известно, что у телеведущего рак легких.
По словам синоптика, он прошел курс химиотерапии в Исследовательском центре онкологии имени Блохина и готовится к операции.
«Наука идет вперед: если 20 лет назад рак был приговором, то сегодня из любой ситуации можно найти выход», — не теряет оптимизм Беляев.
Ведущий рассказал, что рак был обнаружен шесть лет назад. Беляев обратился к отечественным специалистам, так как лечение за границей стоит больших денег. "В день, когда мне сделали томографию и обнаружили рак легких, я ехал в машине — и начался такой буран, ужас! Наверное, таким образом боженька давал понять: мол, обрати на себя внимание. Потом я пережил мгновения, каких и врагу не пожелаю. Кстати, врагов у меня нет. Бросил курить почти сразу. А дальше доктора состояние нормализовали, и о советах регулярно обследоваться (мы же раз в полгода проверяем зубы у стоматолога) я просто забыл", — рассказал ведущий.
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