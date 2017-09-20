«Звезда в шоке»: Сын Сергея Зверева работает в отеле за 30 тысяч в месяц

Единственный сын знаменитого Сергея Зверева трудится в отеле, получает зарплату 30 тысяч рублей и планирует во второй раз жениться на девушке Юлии, с которой вместе работает.



Сергей Зверев-младший не поддерживает никаких отношений со своим звездным папой. Блондины не общаются из-за серьезных разногласий, возникших на почве первого брака сына звезды. В эфире шоу «Ты не поверишь!» младший Сергей откровенно рассказал о своей работе, о зарплате и о скорой свадьбе. Сын гламурного короля России живет в Коломне и работает в гостинице, в которой трудится администратором и его девушка Юлия, на которой парень всерьез намерен жениться. Молодые люди не связаны с шоу-бизнесом и ведут спокойную простую жизнь. Сын главного цирюльника страны получает 30 тысяч рублей в месяц и вполне счастлив.



«Это что серьезно?! Я его еще мальчиком помню! Зверев его всюду таскал за собой! И наряжал в нелепые наряды! Какой он молодец, что ушел от своего звезданутого отца!» «Звезда в шоке! Как же Зверев пережил такой позор?» «Смешно до колик! Не верится мне в эту сказку! Скорей всего Зверев помогает сыну!» «30 тысяч?! А больше нигде не платят?! Он что без образования остался? Или папа его к сцене готовил?» «Звезда там не в шоке?» «Да ладно вам! Не может такого быть! Чтоб сын Зверева и разнорабочим был»



Напомним, что Сергей Сергеевич Зверев порвал все отношения с отцом из-за разногласий, возникших на фоне его первого брака. Звездный отец умолял сына не жениться на официантке, но парень оказался на удивление упрямым. Брак распался уже через пол года, а отношения с отцом так и не наладились.