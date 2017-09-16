Главные события у вас в почте
"Мисс России 2006" сняла трусы ради откровенной фотографии
Фото: Instagram
Экс-участница "ВИА Гра" Татьяна Котова выложила на своей странице в Instagram откровенную фотографию. Как оказалось, снимок был сделан еще в января этого года для эротического календаря в журнале XXL.
В этот раз "Мисс России 2006" показал поклонникам оригинал той фотографии.
"Не скучной ночи нам всем ", — подписала фотографию певица коллектива Queens. Поклонники отметили идеальные формы поп-исполнительницы, а также пожелали ей творческих успехов.
✨ День питается звуками и солнечным светом, а ночь — водой и чужими секретами 🌃 Лора Белоиван Не скучной ночи нам всем 😉 #спокойнойночи #татьянакотова #сладкихснов #постель #calvinklein
Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)
Оставить комментарий