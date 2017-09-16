"Мисс России 2006" сняла трусы ради откровенной фотографии



Экс-участница "ВИА Гра" Татьяна Котова выложила на своей странице в Instagram откровенную фотографию. Как оказалось, снимок был сделан еще в января этого года для эротического календаря в журнале XXL.

В этот раз "Мисс России 2006" показал поклонникам оригинал той фотографии.

"Не скучной ночи нам всем ", — подписала фотографию певица коллектива Queens. Поклонники отметили идеальные формы поп-исполнительницы, а также пожелали ей творческих успехов.