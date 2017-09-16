155-килограммовая модель Тесс Холидей показала фото в прозрачном белье

Самая полная модель в мире Тесс Холидей весит около 155 килограммов и является одной из самых известных моделей формата plus-size. Тесс также сторонница бодипозитива и призывает поклонников любить себя и свое тело.



Тесс часто выкладывает в свой микроблог откровенные снимки и совершенно не стесняется демонстрировать свою нестандартную фигуру. На днях модель на своей странице в Instagram поделилась фотографией, на которой позирует в полупрозрачном нижнем белье. Этим снимком Холидей в очередной раз ответила на критику своего тела. Напомним, что Холидей постоянно сталкивается с хейтерами, которые не разделяют мнение Тесс и считают, что в полном теле нет ничего красивого. Модель то и дело обнажается перед камерами, чтобы доказать обратное. Примечательно, что у Холидей огромная армия поклонников, которая поддерживает модель во все ее начинаниях.



Отметим, что нестандартные формы Тес помогли сделать ей головокружительную карьеру. Также Холидей замужем и воспитывает двоих сыновей.

