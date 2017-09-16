В Театре под руководством Олега Табакова («Табакерка») рассказали, в связи с чем в пятницу, 15 сентября, в театр вызывали скорую помощь народному артисту. Здесь пояснили, что Табаков нуждался во врачебной помощи из-за сильнейшей зубной боли, сейчас он чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости

«Вчера перед спектаклем «Чайка», где был занят Олег Павлович, он почувствовал сильную зубную боль. Поэтому была вызвана скорая помощь, так как в «Табакерке» нет дежурного врача, как в больших театрах», —пояснил пресс-атташе театра.

По его словам, руководителю «Табакерки» был сделан обезболивающий укол, после чего он отыграл весь спектакль и вышел на поклон к зрителям.