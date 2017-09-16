Комики из Comedy Club сделали пародию на творчество Бузовой

Комики уморительно изобразили на экране геев, чем довели до истерики публику, присутствовавшую в зале во время съемок первой передачи нового сезона. От смеха многие зрители чуть не попадали со стульев.



Кстати, сама Бузова присутствовала во время показа и закрывала лицо руками.



Позже она выложила эту

Подписчики тоже по достоинству оценили произведение комиков, назвав его шедевром, ржакой, бомбой и приколом приколов.