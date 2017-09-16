В театре прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Табакова

Народному артисту СССР Олегу Табакову в пятницу, 15 сентября, вызывали скорую помощь из-за сильной зубной боли, однако в настоящее время он чувствует себя хорошо. Об этом сообщили в Театре под руководством Табакова («Табакерке»).

«Вчера перед спектаклем «Чайка», где был занят Олег Павлович, он почувствовал сильную зубную боль. Поэтому была вызвана скорая помощь, так как в «Табакерке» нет дежурного врача, как в больших театрах», — цитирует РИА Новости пресс-атташе театра.

В «Табакерке» рассказали, что Табакову был сделан обезболивающий укол, после чего он отыграл весь спектакль и вышел на поклон к зрителям.

Ранее СМИ сообщили, что Олегу Табакову стало плохо перед выходом на сцену, однако он решил не отменять спектакль и выступал на обезболивающем.