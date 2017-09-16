Евгений Осин находится в очень тяжелом состоянии

Певец мычит, ползает и отказывается от пищи. У него последняя стадия алкоголизма.

Исполнителя хиты «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина экстренно спасают в клинике реабилитации алко— и наркозависимых в Таиланде. Подробности его пребывания сообщила телеведущая Дана Борисова , которая сама лечилась в этом центре.

"Мне сообщили, что Женя забаррикадировался в квартире, пять дней пьет, никого не пускает, — вспоминает Дана. — Я позвонила ему и стала убеждать ехать в центр, в котором сама лечилась. Мол, сейчас придет к нему человек от меня и заберет. Женя на тот момент был пьяненький, только мычал в ответ".

"Женя оказался в очень тяжелом состоянии, — продолжает Борисова. — Он не мог ходить, а только ползал. Был белый, зелёный какой-то. Осин отказался от пищи, жаловался на онемение конечностей. У него 3-я — последняя — стадия алкоголизма.

Теперь Борисова намерена отправить в клинику на острове Самуи несколько звездных коллег. И даже намекнула, кого ииеет ввиду. «Я бросила клич в нашем шоу-бизнесе, что надо спасать двух блондинок — известную телеведущую, которая невменяемая и у которой вылезли волосы, и танцовщицу-балерину», — рассказала Дана в интервью программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ

По словам, стоимость 6 месяцев пребывания в центре реабилитации составляет 700 тысяч рублей. Но Дана уверяет, что найти деньги — не проблема. Главное — спасти больных коллег.