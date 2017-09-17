Российские звезды отгуляли на роскошной армянской свадьбе

Торжество состоялось в минувшие выходные в Москве. По данным издания, платье для невесты Карена Карапетяна — Лилит — сшил ливанский дизайнер Зухаир Мурад, стоимость работ которого начинается от 50 тысяч евро (более трех миллионов рублей).

«КП» отмечает, что «немало денег» родственники молодоженов могли потратить и на флористику. Цветами был украшен не только храм, где венчались жених и невеста, но и «огромный» банкетный зал. По словам промоутера Евгения Морозова, такое оформление может стоить не менее 20 миллионов рублей.

Также на празднике выступили многие известные артисты. Как утверждает «КП», выступление Эроса Рамазотти стоит около 40 тысяч евро (почти три миллиона рублей), Николая Баскова — сто тысяч евро (около семи миллионов рублей), Филиппа Киркорова -150 тысяч евро (более десяти миллионов рублей), группы «Ленинград» — 150 тысяч евро, Аллы Пугачевой — около 350 тысяч евро (примерно 24 миллиона рублей).

Кроме того, 300-килограммовый торт в виде белой беседки обошелся в несколько сотен тысяч рублей, отмечает «КП».

Ранее СМИ писали, что премьер-министр Армении Карен Карапетян стал посаженным отцом на свадьбе сына бизнесмена. Венчание прошло в московском Кафедральном соборе Святого Преображения Господня Армянской Апостольской Церкви. Банкет состоялся в зале «Сафиса».