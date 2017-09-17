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Российские звезды отгуляли на роскошной армянской свадьбе
«Комсомольская правда» подсчитала, сколько могла стоить свадьба младшего сына основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.
Торжество состоялось в минувшие выходные в Москве. По данным издания, платье для невесты Карена Карапетяна — Лилит — сшил ливанский дизайнер Зухаир Мурад, стоимость работ которого начинается от 50 тысяч евро (более трех миллионов рублей).
«КП» отмечает, что «немало денег» родственники молодоженов могли потратить и на флористику. Цветами был украшен не только храм, где венчались жених и невеста, но и «огромный» банкетный зал. По словам промоутера Евгения Морозова, такое оформление может стоить не менее 20 миллионов рублей.
Вели свадьбу Андрей Малахов, Яна Чурикова и Ксения Собчак. По данным газеты, Малахов сейчас работает на корпоративах за два миллиона рублей, а Собчак можно пригласить за 25 тысяч евро (1,7 миллиона рублей).
Также на празднике выступили многие известные артисты. Как утверждает «КП», выступление Эроса Рамазотти стоит около 40 тысяч евро (почти три миллиона рублей), Николая Баскова — сто тысяч евро (около семи миллионов рублей), Филиппа Киркорова -150 тысяч евро (более десяти миллионов рублей), группы «Ленинград» — 150 тысяч евро, Аллы Пугачевой — около 350 тысяч евро (примерно 24 миллиона рублей).
Кроме того, 300-килограммовый торт в виде белой беседки обошелся в несколько сотен тысяч рублей, отмечает «КП».
Ранее СМИ писали, что премьер-министр Армении Карен Карапетян стал посаженным отцом на свадьбе сына бизнесмена. Венчание прошло в московском Кафедральном соборе Святого Преображения Господня Армянской Апостольской Церкви. Банкет состоялся в зале «Сафиса».
В июле этого года резонанс вызвала свадьба дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что на свадьбу девушки было потрачено около двух миллионов долларов. Торжество проходило в зале Galich Hall, а гостей мероприятия развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Сама судья заявила, что сумма в два миллиона «взята с потолка». По ее словам, артисты присутствовали на торжестве «в качестве гостей».
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