кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Фото: кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт , претерпевшая на протяжении ряда сезонов невероятные эволюции характера своей героини, напугала фанатов своей запущенностью. Снимок был опубликован в Twitter.

По словам фанатов, в Гарт теперь совершенно невозможно узнать сладенькую Келли, очаровавшую поклонников сериала.

По словам пользователей соцсети, актриса выглядит неподобающим образом и располнела до непозволительных размеров.