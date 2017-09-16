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Фото: звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" напугала фанатов своей запущенностью

Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» запустила себя
Фото:
Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт, претерпевшая на протяжении ряда сезонов невероятные эволюции характера своей героини, напугала фанатов своей запущенностью. Снимок был опубликован в Twitter.
По словам фанатов, в Гарт теперь совершенно невозможно узнать сладенькую Келли, очаровавшую поклонников сериала.
По словам пользователей соцсети, актриса выглядит неподобающим образом и располнела до непозволительных размеров.
Шоу-бизнес Главное США
Дженни Гарт
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