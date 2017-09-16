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Фото: звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" напугала фанатов своей запущенностью
Фото: кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт, претерпевшая на протяжении ряда сезонов невероятные эволюции характера своей героини, напугала фанатов своей запущенностью. Снимок был опубликован в Twitter.
Jennifer «Jennie» Eve Garth pic.twitter.com/R0rhnkEKm7— Silence Factory (@SilenceFakk) 14 сентября 2017 г.
По словам фанатов, в Гарт теперь совершенно невозможно узнать сладенькую Келли, очаровавшую поклонников сериала.
По словам пользователей соцсети, актриса выглядит неподобающим образом и располнела до непозволительных размеров.
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