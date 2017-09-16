Наталья Ветлицкая отказалась сотрудничать с Первым каналом



Звезда 90-х Наталья Ветлицкая на днях заинтриговала поклонников. Певица написал в соцсетях об отказе сотрудничать с Первым каналом. И вот уже бушуют дискуссии.

Ветлицкая вот уже более пяти лет живет в Испании и в Москве появляется редко. Но время от времени высказывается по поводу резонансных событий в России. На днях артистка сообщила о поступившем от «Останкино» предложении.



«Когда мне был нужен Первый канал, я ему была не нужна. А теперь, когда он мне вообще не нужен, я ему нужна позарез. Нет в жизни справедливости», — написала певицы в фейсбуке. Подписчики Натальи предположили, что артистку пригласили на одно из ток-шоу, поговорить о личном. Но Ветлицкая напомнила: «Я в этом никогда не участвовала».



Чуть позже исполнительница довольно резко обратилась к представителям СМИ: «Всем заинтересованным в моих интервью и желающим выйти на связь со мной через моих друзей и знакомых во что бы то ни стало, хочу сказать только одно: Оставьте эту безнадежную затею. Вы можете сколько угодно пытаться травить меня в своих СМИ, в попытке разозлить или напугать, чтобы вызвать ответную реакцию, но интервью не случится НИКОГДА. Потому что я вас презираю. Поищите другой объект для своего мещанского любопытства».