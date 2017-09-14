Опухшая МакSим напугала внешним видом

Известная 34-летняя певица МакSим стала гостьей эфира на "Новом радио". Опубликованный в микроблоге радиостанции ролик вызвал негодование поклонников звезды.





На видео знаменитость трудно узнать. Марина Максимова выглядит сильно опухшей и прячет глаза под большими темными очками.

Поклонники были удивлены и даже напуганы внешним видом певицы и отметили, что за последнее время она заметно прибавила в весе. "С Максим все в порядке, я прям испугалась", "Толстая… Опухшая… Обрюзгшая… Она же еще молодая? Что за вид такой?", "Опухлик", "Она бухает?", "Бааа, печально выглядит!", "Да поплохела она что-то", "Как она ужасно выглядит!", "Творчество некоторых знаменитостей лучше "любить" на расстоянии и не копаться в их прошлом и настоящем. Песни МакSим у меня ассоциируются с очень хорошим периодом в жизни, но в таком виде Марина нам не очень нравится", — писали поклонники под видео (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).



Еще недавно Максимова выглядела на фотографиях в соцсетях очень стройной. Некоторые даже предполагали, что девушка находится на грани анорексии. Певица уверяла фолловеров, что с ней все в порядке и волноваться нет повода. Причиной своей стройности она называла интенсивные спортивные нагрузки: бег, плавание и даже бокс. Теперь же, судя по кадрам, певица серьезно поправилась.

Публикация от Новое Радио (@newradio.ru) Сен 14 2017 в 4:04 PDT





Напомним, в конце мая этого года исполнительницу хита "Знаешь ли ты" экстренно перевезли с отдыха в Турции в Москву. Девушка вынуждена была обратиться за медицинской помощью, поскольку почувствовала недомогание.