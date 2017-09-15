

Информация о том, что Андрей Малахов станет новым ведущим «Камеди клаб», подтвердилась.

Когда несколько дней назад Мартиросян сообщил Инстаграм, что они с Волей немного приелись всем как телеведущие на сцену, фанаты и подумать не могли, что новым ведущим окажется Андрей Малахов.



Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) Сен 15 2017 в 1:23 PDT

«А вот вам еще один крутой инсайд ⚡ Андрей Малахов — новый ведущий comedyclubru и это не шутка!», — написала в своем Инстаграм Ляйсан Утяшева, прикрепив к посту новый тизер первой серии новейшего сезона «Камеди клаб», где Малахов действительно выступает в роли ведущего.





Сообщил о новости и Гарик Харламов , написав в Инстаграм о том, что новый сезон теперь снимается не только на новой площадке, но и с новым ведущим.