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Малахов стал ведущим "Камеди клаб"
Фото: скриншот видео
Информация о том, что Андрей Малахов станет новым ведущим «Камеди клаб», подтвердилась.
Когда несколько дней назад Мартиросян сообщил Инстаграм, что они с Волей немного приелись всем как телеведущие на сцену, фанаты и подумать не могли, что новым ведущим окажется Андрей Малахов.
«А вот вам еще один крутой инсайд ⚡ Андрей Малахов — новый ведущий comedyclubru и это не шутка!», — написала в своем Инстаграм Ляйсан Утяшева, прикрепив к посту новый тизер первой серии новейшего сезона «Камеди клаб», где Малахов действительно выступает в роли ведущего.
Сообщил о новости и Гарик Харламов, написав в Инстаграм о том, что новый сезон теперь снимается не только на новой площадке, но и с новым ведущим.
Стоит сказать, что в роли нового ведущего «Камеди клаб» Малахова сложно представить. Тем не менее, зная талант Андрея, его артистичность и блистательную смекалку, подобная новость лишь заинтриговала любителей юмора «Камеди клаб».
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