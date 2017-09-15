Дана Борисова вычеркнула из своей жизни сестру



Телеведущая Дана Борисова , ставшая гостьей программы "Секрет на миллион" на НТВ рассказала об отношениях с родными. В эфире она призналась, что вычеркнула из своей жизни некоторых людей.

В одном из анонсов передачи говорится о том, что у Даны проблемы в семье. "Готова ли она помириться с родными сестрами? Простит ли отца?", — задает вопрос диктор за кадром. Звезда в эфире призналась, что вычеркнула из жизни некоторых людей. В частности, она не общается с сестрой. "Я со своей родной сестрой много лет не виделась", — поделилась Борисова.



Судя по всему, речь идет о Ксении, которая младше ведущей на три года. Согласно общедоступной информации, она женщина работает стюардессой и счастлива в браке. В одном из интервью Дана говорила, что волнуется за родственницу и не одобряет ее работу. Также Дана говорила, что не раз пыталась воздействовать на Ксению и уговаривала ее прекратить летать.

