Ветлицкая выругалась в ответ на травлю



Наталья Ветлицкая жестко отреагировала публикации журналистов. Артистка назвала работников СМИ "тварями" и заявила, что никогда не даст им интервью.

Гневное сообщение, адресованное журналистам, оставила Наталья Ветлицкая на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Причем певица не выбирала выражений. "Сотрудники российских желтых говно-сми совершенно блистательны в своей исступленной злобе ко мне. Просто чистейшие образцы ненависти, серости, зависти и скудоумия. Как я понимаю, туда набирают только худших из худших, самых отборных неудачников, ведь состоявшиеся люди такими "сточными канавами" обычно брезгуют. Трудно даже представить, где еще на планете есть более опустившаяся каста, которая за "понюшку табаку" готова ежедневно превращать в ад свое собственное существование. Глупее тварей и не сыщешь", — заявила Ветлицкая.



Артистка категорично ответила на желание работников СМИ сделать с ней материал. "Исходя из всего вышесказанного, всем заинтересованным в моих интервью и желающим выйти на связь со мной через моих друзей и знакомых, во что бы то ни стало, хочу сказать только одно: Оставьте эту безнадежную затею. Вы можете сколько угодно пытаться травить меня в своих сраных СМИ, в попытке разозлить или напугать, чтобы вызвать ответную реакцию, но интервью не случится НИКОГДА", — отрезала артистка. В качестве причины Наталья указала то обстоятельство, что она таких журналистов презирает.



Подписчики немедленно переполошились и завалили Ветлицкую вопросами, с чего вдруг она вспылила. Наталья объяснила, что всему виной ее предыдущий пост. В нем артистка рассказала о том, что один из центральных российских каналов хотел с ней сделать передачу, однако она отказала. "Когда мне был нужен "Первый Канал" — я ему была не нужна. А теперь, когда он мне вообще не нужен — я ему нужна позарез. Нет в жизни справедливости", — иронично написала артистка.



Интересно, что вскоре после этого одно из российских изданий опубликовало материал, в котором вкратце описало жизнь Натальи Ветлицкой с того времени, как та покинула Россию. Причем в тексте автор припомнил, как певица не очень лояльно высказывалась об оставленной стране и ругала некоторые перемены в жизни россиян. вследствие этого, возможно, в Сети появилось множество негативных отзывов читателей в сторону самой Ветлицкой. Мол, хорошо же рассуждать бросившей страну Богом забытой "певичке", обосновавшейся в Испании со всем комфортом. По всей видимости, Наталья прочитала гневные комментарии и не смогла сдержать эмоций.