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Дана Борисова обратилась к Лере Кудрявцевой после скандала
Фото: GLOBAL LOOK
Несколько дней назад в Сети появились кадры из нового выпуска программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, гостьей которой стала Дана Борисова. Напомним, что последние несколько месяцев блондинка провела в Таиланде, где проходила курс лечения от наркозависимости. В реабилитационный центр телеведущая попала после участия в шоу «Пусть говорят» и откровенного разговора с Андреем Малаховым, а Первый канал взял на себя оплату счетов Борисовой в клинике.
Дана решила дать откровенное интервью Кудрявцевой, но то и дело срывала съемки: ей не нравились провокационные вопросы, которые задавала ей ведущая. Дана негодовала, что темы, обсуждаемые в программе, слишком личные, и опасалась, что ее сочтут «неадекватной» и то и дело выбегала из кадра. Лера Кудрявцева в ответ на выходки свой собеседницы лишь красноречиво молчала и качала головой, а в конце призналась, что больше не может работать в таком режиме. Отметим, что программа все же выйдет в эфир в эту субботу, 16 сентября.
Сегодня Борисова обратилась к Лере и поблагодарила ее за терпение. "Большое спасибо Лера за понимание, поддержку и женскую мудрость в ходе записи программы "Секрет на миллион" и всей команде НТВ за поддержку проекта "Международный Антинаркотический Лагерь НАС", — написала в своем микроблоге Дана.
Отметим, что Борисова после того, как несколько месяцев провела в клинике, решила сама начать помогать людям с такими же проблемами. Так, именно ведущая смогла уговорить Евгения Осина улететь в Таиланд на лечение.
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