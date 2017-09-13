Дана Борисова обратилась к Лере Кудрявцевой после скандала



Несколько дней назад в Сети появились кадры из нового выпуска программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой , гостьей которой стала Дана Борисова . Напомним, что последние несколько месяцев блондинка провела в Таиланде, где проходила курс лечения от наркозависимости. В реабилитационный центр телеведущая попала после участия в шоу «Пусть говорят» и откровенного разговора с Андреем Малаховым , а Первый канал взял на себя оплату счетов Борисовой в клинике.



Дана решила дать откровенное интервью Кудрявцевой, но то и дело срывала съемки : ей не нравились провокационные вопросы, которые задавала ей ведущая. Дана негодовала, что темы, обсуждаемые в программе, слишком личные, и опасалась, что ее сочтут «неадекватной» и то и дело выбегала из кадра. Лера Кудрявцева в ответ на выходки свой собеседницы лишь красноречиво молчала и качала головой, а в конце призналась, что больше не может работать в таком режиме. Отметим, что программа все же выйдет в эфир в эту субботу, 16 сентября.

Сегодня Борисова обратилась к Лере и поблагодарила ее за терпение. "Большое спасибо Лера за понимание, поддержку и женскую мудрость в ходе записи программы "Секрет на миллион" и всей команде НТВ за поддержку проекта "Международный Антинаркотический Лагерь НАС", — написала в своем микроблоге Дана.



Публикация от НТВ (@ntvru) Сен 13 2017 в 3:22 PDT