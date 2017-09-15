Муж забрал у Эвелины Блёданс сына



Накануне поздно вечером в Сети появился ролик: Александр Семин забрал у Эвелины Блёданс сына. Видео с кадрами «секретной» передачи Семена было снято «на злобу дня» — как ответ на провокационные публикации в СМИ. Дело в том, что новость о разводе Эвелины Блёданс и Александра Семина всего за несколько дней успела обрасти целым «комом» слухов. Поклонники внимательно следят за развитием «горячей» истории. Одни предполагают, что бывшие супруги вот-вот начнут судиться из-за опеки над ребенком, другие обсуждают, что экс-супруг Блёданс, якобы, намерен отобрать у неё имущество…

На самом же деле, за год, проведенный порознь (удивительно, как Эвелине удалось так долго скрывать развод), звездная пара уже давно решила все образовавшиеся в связи с расставанием вопросы. Экс-супругов в будущем не ждет такая неприятная процедура, как «дележка» имущества. Эвелина дала понять, что Александр повел себя как настоящий мужчина и обеспечил бывшей жене и сыну безбедное существование. «Он достойный человек, который позаботился, чтобы мы с Семочкой ни в чем ни нуждались и никогда даже не думал ничего делить!» — заявляет Блёданс.



При этом муж не «бросил» Семена, как утверждают злые языки, а наоборот стал проводить с ним еще больше времени. Это можно заметить по социальным сетям, где Александр часто публикует совместные с сыном фото и видео. В то же время Семен живет с мамой, которая уже давно приспособилась брать сына с собой на работу. Вообщем, похоже, что фанатам «скандалов и интриг» не стоит ждать чего-то большего от развода Эвелины и Александра. Они, очевидно, смогли трансформировать свои отношения в крепкую дружбу, направленную на совместное воспитание общего сына.