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В группе "Банд'Эрос" нашли объяснение смерти экс-солистки
Вокалистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская скончалась от кровоизлияния в мозг, вызванного активностью на Солнце. С таким заявлением выступили представители пресс-службы коллектива изданию Hello.
«Рада поехала проведать подругу в Калифорнию. Там, как мы думаем, из-за недавно случившихся вспышек на солнце у нее случилось кровоизлияние в мозг. Ее экстренно госпитализировали, она несколько дней лежала в коме — врачи не смогли ее спасти», — заявили в коллективе.
Змихновская скончалась 14 сентября. Информация о похоронах ещё не поступала. 6 сентября была зафиксирована самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, она вызвала сильнейшую магнитную бурю на Земле и привела к ухудшению качества связи в Европе и Америке.
Врачи предупреждали о возможном ухудшении самочувствия метеозависимых людей.
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