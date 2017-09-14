

Вокалистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская скончалась от кровоизлияния в мозг , вызванного активностью на Солнце. С таким заявлением выступили представители пресс-службы коллектива изданию Hello.

«Рада поехала проведать подругу в Калифорнию. Там, как мы думаем, из-за недавно случившихся вспышек на солнце у нее случилось кровоизлияние в мозг. Ее экстренно госпитализировали, она несколько дней лежала в коме — врачи не смогли ее спасти», — заявили в коллективе.



Змихновская скончалась 14 сентября . Информация о похоронах ещё не поступала. 6 сентября была зафиксирована самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце , она вызвала сильнейшую магнитную бурю на Земле и привела к ухудшению качества связи в Европе и Америке.



Врачи предупреждали о возможном ухудшении самочувствия метеозависимых людей.