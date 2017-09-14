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Первый канал закрыл программу "Жди меня"
Руководство Первого канала закрыло программу «Жди меня». Причиной завершения проекта стал конфликт с телекомпанией «ВИD». Об этом сообщает интернет-портал Super в своём аккаунте в Facebook.
Телекомпания «ВИD» не стала продлевать контракт с ведущим Александром Галибиным и предложила заменить его Сергеем Жигуновым или Андреем Соколовым. Однако на Первом канале выступили против такого решения и закрыли программу полностью. Ранее проект покинули режиссёр Светлана Бодрова и ряд других сотрудников.
«Жди меня» выходит на телевидении с 1998 года. Программу вели в разные годы Игорь Кваша (1998 — 2012), Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев, Ксения Алферова. К 2008 году журналисты и сотрудники программы отыскали порядка 150 тысяч человек.
7 августа с «Первого канала» ушёл Андрей Малахов. Вслед за Малаховым с «Первого канала» уволилась вся команда ток-шоу. Теперь Малахов ведёт ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Помимо Малахова, Первый канал за последнее время покинули ведущий «Ты супер! Танцы» Александр Олешко и «Пока все дома» Тимур Кизяков, которого обвинили в махинациях с бюджетными средствами. Телеведущий все обвинения отрицает. Кроме того, Первый канал закрыл программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».
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